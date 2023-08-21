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«Спартак» — «Зенит», разница между клубами в сезоне-2023/2024, разбор матча, кто станет чемпионом России, мнение

Между «Зенитом» и «Спартаком» по-прежнему пропасть
Константин Кринский
«Спартак» — «Зенит», разница между клубами
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Дело не только в победе Семака над Абаскалем. Колонка Константина Кринского.

Помните, что говорили и писали про «Спартак» после трёх стартовых туров РПЛ? Что у команды наконец-то не только поставлена игра. Но и неплохие шансы на чемпионство. А почему? Потому что «Зенит» продал Малкома, Вендел укатил в Бразилию, и вообще чемпион плохо начал сезон.

А что говорили и писали про «Зенит» после трёх стартовых туров РПЛ? Что у команды не всё гладко, ведь она проваливается в простых матчах и выглядит неубедительно. И что теперь между сине-бело-голубыми и преследователями нет навечно (а после пяти сезонов теряется ощущение времени) вырытой пропасти, что не позволяет кому-то ещё дотянуться до титула.

Разница налицо: про сильный «Спартак» говорят в контексте буксующего «Зенита»; про буксующий «Зенит» говорят в контексте его проблем, не упоминая кого-то ещё. То есть это не «Спартак» заставил считать себя одним из фаворитов РПЛ благодаря умопомрачительной игре и результатам. А «Зенит» позволил впервые за долгое время обратить внимание на амбиции других клубов. Такой, знаете, местный «Арсенал» на фоне такого же местного «Манчестер Сити». И очный матч это доказал.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Вендел – 32'     0:2 Вендел – 73'     1:2 Соболев – 81'     1:3 Кассьерра – 90+4'    

Для «Спартака» встреча с «Зенитом» была экзаменом – в первую очередь на зрелость. А уже потом – на готовность соперничать наравне до весны. Тогда как для «Зенита» это был матч, за счёт которого команда ещё немного набрала по части тонуса, а тренер поэкспериментировал с составом (Ренан и Касьерра на скамейке, а Мантуан и Алип – в старте).

Гильермо Абаскаль тоже ударился в эксперименты – с подвижной фигурой в середине (кто-то называет это ромбом, но до конца разобраться до сих пор сложно). Попытка сыграть по-новому провалилась, а нового плана у спартаковцев не было. В такие моменты до невозможности возрастает роль лидеров. Дуглас Сантос, например, царил на своём фланге и в смежных позициях, тогда как, скажем, Промес в ожидании мяча и поддержки откровенно потерялся.

Надо признать: качество футбола в центральной встрече РПЛ оказалось паршивым. Рубилово преобладало над выдумкой, особенно в первом тайме. Но чем более классная команда отличается от менее классной? В ключевой момент она переворачивает ход матча в свою пользу. За счёт индивидуального мастерства, замен, внезапного озарения – да неважно. Но она это делает.

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«Спартаку» это сделать не удалось. Отказавшись от привычной игры, команда не только потеряла былые наработки, но и провалилась в поиске новых (извините, но обкатывать сложные перемещения в середине надо не в матче с чемпионом). А вот у «Зенита» всё получилось: спустя полчаса после начала мяч стал ходить быстрее, появились атаки вторым темпом, выход из-под прессинга, передачи в борьбу сменились пасами на свободное пространство.

Команда Сергея Семака просто встала на прошлогодние рельсы, ничего не придумывая. И справилась без главной звезды – Малкома. Теперь его роль – в плане звёздности – видимо, будет играть Вендел. Всё как в старые добрые. А команда Гильермо Абаскаля, в том числе эмоционально накачанная перед важнейшей игрой, разбазарила всё преимущество над «главным соперником». Хотели удивить. И это действительно получилось! Теперь «Зенит» опережает «Спартак» на одно очко.

В таблице между «Зенитом» и «Спартаком» только канава. Зато в плане подхода и ощущения себя в больших матчах – по-прежнему пропасть. Станет ли она турнирной, как в прошлые сезоны, увидим. Но эта встреча отчётливо показала: пока красно-белые не готовы к сокращению дистанции с гегемоном.

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