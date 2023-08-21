Ярошик: моя ситуация в «Оренбурге» становится тяжёлой, но я стараюсь делать мою работу

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о своём возможном уходе из клуба, отметив, что понимает, что его ситуация в команде становится тяжёлой, учитывая положение оренбуржцев в турнирной таблице РПЛ. Также специалист сообщил, что не рассматривает вариант с уходом по собственному желанию.

«Надеюсь, я подобрал правильное слово, назвав нашу игру позором. Почему так происходит? В этот раз мы просто отдали игру. В этом сезоне мы пропускаем много простых мячей. Мы также плохо играем на последних 30 метрах, ничего не можем создать у чужих ворот.

Эта игра могла стать для меня последней? Я слышу такое впервые, но после такой игры, когда мы имеем всего одно очко и последнее место в таблице, моя ситуация в клубе становится тяжёлой.

При каком раскладе я готов уйти сам? Это вопрос к руководству, потому что я стараюсь делать всю работу, готовить команду», — приводит слова Ярошика «Матч ТВ».

«Оренбург» занимает 16-е, последнее место в РПЛ после пяти матчей с одним набранным очком.