Самые важные события воскресенья в РПЛ. Кризис «Спартака» и шикарный камбэк Ромащенко

В воскресенье, 20 августа, тремя играми завершился 5-й тур РПЛ. Главным событием стало «дерби двух столиц» в Москве – противостояние «Спартака» с «Зенитом». О самом интересном из этого и других матчей дня рассказываем в нашем традиционном обзоре.

«Зенит» показал «Спартаку» чемпионский футбол

Впервые за долгое время «Спартак» подходил к матчу с «Зенитом» если не фаворитом, то, по крайней мере, с не меньшими шансами на победу. Давно такого не было, чтобы перед очной встречей красно-белые опережали в таблице РПЛ сине-бело-голубых. Если бы команда Гильермо Абаскаля переиграла команду Сергея Семака, то для многих превратилась бы в главного претендента на золотые медали.

Однако чемпионский футбол в матче «Спартак» – «Зенит» показали не хозяева, а гости. Довольно неожиданно, учитывая, как петербуржцы провели начало сезона. В первом тайме команда Семака, за исключением дебюта игры, успешно выходила из-под давления соперника и заставляла красно-белых ошибаться своим прессингом. Сине-бело-голубые создали несколько голевых моментов, а Вендел забил при помощи рикошета от Джикии. Поразительно, но бразилец, не прошедший «предсезонку» с «Зенитом», стал звездой этой встречи.

Во втором тайме, когда команда Семака играла уже больше на удержание счёта, Вендел оформил дубль. Хавбек реализовал блестящую проникающую передачу Клаудиньо. Бразильцы продолжают зажигать в «Зените», несмотря на уход Малкома.

Интригу на концовку сохранил пенальти в ворота «Зенита». Барриос в своей штрафной в единоборстве с Соболевым коснулся рукой мяча, которого даже не видел. Как раз Соболев и реализовал 11-метровый. Но в компенсированное время трио запасных «Зенита» Сутормин, Ерохин и Кассьерра соорудило третий гол петербуржцев, разыграв комбинацию после аута. Чемпион обошёл «Спартак» в таблице на очко.

Как ни странно, Абаскаль по окончании матча предъявил за поражение судье Карасёву.

«На результат повлияла травма Мозеса, а ещё позорное решение Карасёва показать жёлтую карточку Игнатову на девятой минуте. Что это такое? У нас были моменты, мы атаковали, но он показывает эту карточку. Это убило игру, убило игрока, потому что больше Игнатов не мог идти в прессинг. Что это такое?» – заявил испанский тренер «Спартака».

Соболев, в свою очередь, остался недоволен настроем команды на «дерби двух столиц». Нападающий произнёс жёсткие слова:

«Мы играем в «Спартаке», поэтому ожидания всегда должны быть самые высокие. «Спартак» всегда должен бороться за титулы. Когда команда вот так играет и проигрывает дома «Зениту» со счётом 1:3 безвольно и без желания… Так дома играть нельзя, тем более с «Зенитом». Когда проигрываешь такие матчи, то нужно серьёзно поговорить со всеми: и с тренерским штабом, и с футболистами. Каждый должен понимать, в какой команде он находится».

Евсеев набрал первые очки в чемпионате

После четырёх туров команда Вадима Евсеева оставалась единственной в РПЛ без очков. Но в воскресенье Воронеж дождался первой победы «Факела». Можно сказать, хозяева вымучили её в матче с «Пари НН», так как едва не отдали выигрыш в большинстве.

Футбола во встрече команд Евсеева и Сергея Юрана было мало, но страсти – много. «Факел», как и всегда на своём непростом газоне, навязывал сопернику борьбу на каждом участке поля, много забрасывал мяч в чужую штрафную и бил при первой возможности. Тем не менее нижегородцы продержались 74 минуты, а увезти ничью из Воронежа им помешала красная карточка Александрова. Глупое удаление заработал молодой защитник. Первое предупреждение он вообще получил за то, что, находясь за пределами поля, выбил мяч у запасного «Пари НН». Второе – за грубоватый фол.

Вдесятером «Пари НН» не устоял – «Факел» дожал соперника благодаря вышедшим на замены форвардам Маркову и Долгову. Первый забил типичный для себя гол ударом головой. Второй реализовал выход один на один в компенсированное время. При этом воронежцы могли пропустить при счёте 1:0. Это был бы большой конфуз!

Ромащенко дебютировал с разгрома

У Мирослава Ромащенко идеальный дебют в роли главного тренера «Ахмата»! В первом матче под руководством бывшего ассистента Станислава Черчесова (они работали вместе и в Грозном) команда разорвала дома «Оренбург». После такого разгрома в оренбургском клубе, возможно, задумаются, о будущем Иржи Ярошика – пока у чеха не идёт в РПЛ.

«Ахмат» сделал результат фактически за полчаса, забив три гола. Счёт уже на девятой минуте был открыт после удачного стандарта – центрхав Тимофеев оказался самым ловким на добивании. После этого гол-красавец забил вингер хозяев Бериша. Вот такие «ножницы» есть в хозяйстве у косовара.

Автором третьего гола «Ахмата» стал Ильин. Бериша разогнал атаку, а нападающий принял его передачу, протащил мяч до штрафной и точно пробил низом. Завершил же разгром «Оренбурга» новичок южан Камило. Бразилец отличился в своём втором матче в РПЛ. Камило совершил впечатляющий рывок в штрафную и замкнул прострел.

«За полтора дня мы постарались донести тактические моменты, которые сегодня удавались где-то лучше, где-то хуже, но нужно поблагодарить игроков за то, что услышали», – сказал Ромащенко, комментируя свою первую победу после возвращения в «Ахмат».