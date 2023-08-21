«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:00

В понедельник, 21 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги между лондонскими «Кристал Пэлас» и «Арсеналом». Команды будут играть на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Дэвидом Кутом (Западный Йоркшир). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Арсенал» завершил прошлый сезон английской Премьер-лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 84 очка после 38 матчей. В прошлом туре «канониры» в родных стенах переиграли «Ноттингем Форест» — 2:1.
«Кристал Пэлас» в стартовом матче сезона на выезде был сильнее «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Сезон-2022/2023 лондонская команда завершила на 11-й строчке, набрав 45 очков.
- 21 августа 2023
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