Арбитр Федотов: ассистент спас Кукуляка в матче «Краснодар» — «Локомотив»

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» на домашней арене не смог переиграть «Локомотив» (1:1). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком.

«На 57-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Локомотива» за грубую игру. На 22-й минуте был назначен 11-метровый. Я считаю, что это сделал не Кукуляк, а помощник. На оценку это не влияет, но со своей позиции главный арбитр просто не мог увидеть контакт Лантратова с игроком «Краснодара». Так что ассистент спас Кукуляка. Надеюсь, департамент его поддержит», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

В игре 5-го тура Кукуляк показал игрокам обеих команд суммарно три жёлтые карточки, а также назначил пенальти в ворота «Локомотива» на 22-й минуте.