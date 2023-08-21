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Гранада — Райо Вальекано. Прямая трансляция
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22:30 Мск
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Нужно ли беречь хороших футболистов? И эффект Томаса Мюллера. ХиТ#152

Нужно ли беречь хороших футболистов? И эффект Томаса Мюллера. ХиТ#152
Аудио-версия:
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Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и тайм-коды:
00:07 — Привет, перформанс!
02:10 — «МЮ» — это и есть новый «Тоттенхэм»?
25:40 — Роль Фодена, прикол Гвардиолы и грубость «Ньюкасла»
43:03 — Мюллер как ментальный символ подкаста
50:47 — С автобусом «Юве» возникли проблемы (речь про реальный автобус)
01:00:25 — Ведущие почему-то зарубились из-за Месси
01:18:42 — Рекорд Ямала, сейвы Ледесмы и что вообще с «Барсой»

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Гриша каждый день пишет про АПЛ здесь.

Кирилл отвлёкся от голов Беллингема, Кейна и Педри, чтобы обратить внимание на действительно важное событие:

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