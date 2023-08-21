Чемпион мира в составе сборной Аргентины Монтьель перейдёт в «Ноттингем»

Защитник «Севильи» и сборной Аргентины Гонсало Монтьель близок к переходу в «Ноттингем Форест» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, в понедельник, 21 августа, игрок успешно прошёл медицинское обследование. По окончании аренды «Ноттингем» сможет выкупить 26-летнего футболиста за € 11 млн.

В сезоне-2022/2023 Монтьель провёл 43 матча за «Севилью» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Защитник также стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе ещё одного защитника «Севильи» Маркоса Акуньи в «Астон Виллу».