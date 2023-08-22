Артета прокомментировал победу «Арсенала» в матче с «Критал Пэлас» в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче второго тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:0).

«Мне понравился вклад игроков на скамейке запасных и то, как они сразу изменили игру, когда вышли на поле. Они полностью выполнили свою работу, ничего не пропустили, кроме одного прострела. «Они абсолютно выполнили свою работу, ничего не пропустили, кроме одного прострела.

Неважны обстоятельства, неважны решения, мы идём дальше. Мы хотим побеждать. Очень важно провести сухой матч на выезде. Мы были сильны и мало что позволили сделать сопернику на его поле. «Кристал Пэлас» действительно хорошая команда, — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

В следующем туре АПЛ «Арсенал» встретится с «Фулхэмом». Матч состоится 26 августа.

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