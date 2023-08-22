«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голу Эдегора с пенальти

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Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Кристал Пэлас» и «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Дэвидом Кутом (Западный Йоркшир). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Арсенал» обыграл соперника с минимальным счётом — 1:0.

Единственным в матче голом отметился полузащитник «канониров» Мартин Эдегор, реализовавший пенальти на 53-й минуте. На 67-й минуте с поля был удалён защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу.

В турнирной таблице подопечные Микеля Артеты располагаются на третьем месте, набрав шесть очков. «Кристал Пэлас» занимает 11-е место, имея три очка в активе.

«Арсенал» завершил прошлый сезон английской Премьер-лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 84 очка после 38 матчей. В прошлом туре «канониры» в родных стенах переиграли «Ноттингем Форест» — 2:1. «Кристал Пэлас» в стартовом матче текущего сезона на выезде был сильнее «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Сезон-2022/2023 лондонская команда завершила на 11-й строчке, набрав 45 очков.