Миладинович: горжусь тем, что провёл 100 игр за «Сочи»

Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович поделился впечатлениями после проведённого юбилейного матча за южан.
«Конечно, это очень приятно. Сто игр за, можно так сказать, любимую команду… Я горжусь этим. Жаль только, что не удалось зацепить очко в Москве, мы пропустили второй гол на 88-й минуте. Но исправились в домашней игре («Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 4:0. — Прим. «Чемпионата»), я получил приз, подарок от клуба, так что эмоции очень хорошие. Самые памятные игры? Если честно, их очень много. В мой первый год здесь мы вышли в Премьер-лигу из ФНЛ, и в том сезоне было очень много памятных матчей. Потом мы заняли пятое место в РПЛ, попали в Лигу конференций. Следом заняли второе место в чемпионате. Поэтому, скажем так, памятных матчей было очень много», — приводит слова Миладиновича пресс-служба «Сочи».
Игра 4-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3) стала для 29-летнего Миладиновича 100-й за «Сочи».
- 22 августа 2023
-
06:09
-
05:59
-
05:46
-
05:45
-
05:30
-
04:57
-
04:57
-
04:42
-
04:31
-
04:22
-
04:12
-
03:59
-
03:34
-
03:24
-
03:08
-
02:53
-
02:48
-
02:31
-
02:02
-
02:00
-
01:53
-
01:39
-
01:36
-
00:49
-
00:35
-
00:30
-
00:23
-
00:17
-
00:06
-
00:04
- 21 августа 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:48
-
23:45
-
23:39