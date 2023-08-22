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Федерико Кьеза рассказал о целях «Ювентуса» на сезон

Федерико Кьеза рассказал о целях «Ювентуса» на сезон
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Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал победу команды над «Удинезе» в 1-м туре Серии А (3:0) и рассказал о целях на сезон.

«Это была отличная игра, и в первом тайме мы были очень интенсивными, высоко прессинговали соперника, играя в современный футбол. Мы должны давить на линию защиты оппонентов, что и продемонстрировали.

Что касается празднования гола, я хотел поскользить на коленях, поскольку давно этого не делал. Я пошутил перед ребятами на скамейке, что наконец-то забил.

Мы не играем статично, а много двигаемся. Этого требует от нас тренер. С приходом Франческо Маньянелли мы экспериментируем с этой новой тактикой.

Как уже говорил тренер, наша цель в этом сезоне – попасть в Лигу чемпионов, а дальше посмотрим», — приводит слова Кьезы Football Italia.

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