Быстров — о жалобе Абаскаля на судейство: возьми и замени футболиста

Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Быстров считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль должен был заменить полузащитника Михаила Игнатова, если понимал, что предупреждение сломает красно-белым игру с «Зенитом» (1:3).

«Абаскаль вообще всё списал на это предупреждение. Оказывается, в футболе теперь такое влияние жёлтой карточки на десятой минуте, что если игрок её получает, то всё, игра заканчивается. Если судьи будут давать «Спартаку» жёлтую карточку до десятой минуты, то знайте, что «Спартак» проиграет. Абаскаль так сказал. Раз ты столь уверен, что жёлтая карточка так влияет, то возьми и замени футболиста», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче в 5-го тура РПЛ со счётом 1:3. После игры Абаскаль пожаловался на жёлтую карточку Игнатова, которая, по его словам, сломала красно-белым игру.