Игорь Шалимов прокомментировал уход Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга»

Известный тренер Игорь Шалимов высказался об отставке Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

«Если говорить про «Оренбург», то ещё в прошлом сезоне до зимы при Личке у них были проблемы с выездными матчами. Почти все очки команда набрала дома. Из девяти гостевых игр только в одной одержали победу. «Оренбург» был ярко выраженной домашней командой. Связано это с тем, что в Оренбурге искусственное поле — оно быстрое. Плюс хороший подбор игроков. Селекция, на мой взгляд, отработала хорошо. Смогли найти игроков под стиль быстрой игры Лички. С ними было тяжело играть дома, потому что была скорость.

У Ярошика были две выездные игры. В принципе они неплохо сыграли — в том числе у «Рубина» взяли одно очко. Но вот домашние матчи у них не пошли. Если говорить про «Оренбург», то для них плюс, что тренируются на быстром поле. Команда хорошая, игроки техничные. Всё это ведёт к тому, что они должны быть домашней командой — делать акцент на невыездных играх, чего мы сейчас не увидели. Может, Ярошику не хватило времени. В матче с «Уралом» получили удаление, а «Краснодар» в хорошей форме. Ты же разговариваешь с тренером и понимаешь, контролирует он ситуацию или нет. Может, люди, которые финансируют команду, хотят видеть результат и боятся, что клуб вылетит. Наверное, не хватило терпения. Не знаю, какой Ярошик тренер. Ситуация была сложной, а решение клуба можно понять.

Наверное, можно было бы чуть-чуть подождать. Если ты понимаешь, что твой козырь — это искусственное поле, то на этом надо делать акцент. В моё время «Спартак» тренировался в манеже на искусственном поле, первые матчи тоже там играл. Мало у кого из соперников тогда были шансы.

Как мы видим, пока «Оренбург» не хочет брать нового человека — назначили Маркеза, который работал с молодёжью. Ярошик был своим: когда Личка уходил в «Динамо», [он] посоветовал его кандидатуру. До зимы надо смотреть, как этот тренер будет работать. Специалист, который сейчас пришёл, должен из них делать домашнюю команду», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.