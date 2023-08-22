Агент Алексея Миранчука рассказал о будущем игрока в «Аталанте»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, какое будущее ждёт футболиста в клубе из Бергамо.

«Прошу пока не разгонять всю истерию по поводу Леши. У Леши всё будет хорошо, у него действует двухлетний контракт с «Аталантой». Думаю, буквально в течение этой недели‑начале следующей появится полноценная информация. Пока рано что‑либо говорить», — приводит слова Шпинёва «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. Он провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.