Агент Алексея Миранчука рассказал о будущем игрока в «Аталанте»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, какое будущее ждёт футболиста в клубе из Бергамо.
«Прошу пока не разгонять всю истерию по поводу Леши. У Леши всё будет хорошо, у него действует двухлетний контракт с «Аталантой». Думаю, буквально в течение этой недели‑начале следующей появится полноценная информация. Пока рано что‑либо говорить», — приводит слова Шпинёва «Матч ТВ».
В сезоне-2022/2023 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. Он провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
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