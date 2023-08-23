Хавбек «Севильи» Дилэйни перешёл в «Андерлехт»

«Севилья» отдала своего полузащитника Томаса Дилэйни в годичную аренду в «Андерлехт». Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

По информации источника, 31-летний хавбек будет играть за «Андерлехт» до конца сезона-2023/2024. Стороны включили в арендное соглашение опцию выкупа. За новую команду Дилэйни будет выступать под 25-м номером.

Фото: rsca.be

Дилэйни играет за «Севилью» с 2021 года. Во второй половине сезона-2022/2023 полузащитник выступал за «Хоффенхайм» на правах аренды. Он провёл семь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

Ранее сообщалось о возможном трансфере защитника «Севильи» Гонсало Монтьеля в «Ноттингем Форест».