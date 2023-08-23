Хавбек «Севильи» Дилэйни перешёл в «Андерлехт»

«Севилья» отдала своего полузащитника Томаса Дилэйни в годичную аренду в «Андерлехт». Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.
По информации источника, 31-летний хавбек будет играть за «Андерлехт» до конца сезона-2023/2024. Стороны включили в арендное соглашение опцию выкупа. За новую команду Дилэйни будет выступать под 25-м номером.
Фото: rsca.be
Дилэйни играет за «Севилью» с 2021 года. Во второй половине сезона-2022/2023 полузащитник выступал за «Хоффенхайм» на правах аренды. Он провёл семь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.
Ранее сообщалось о возможном трансфере защитника «Севильи» Гонсало Монтьеля в «Ноттингем Форест».
- 23 августа 2023
-
02:12
-
01:58
-
01:45
-
01:16
-
01:00
-
00:46
-
00:33
-
00:32
-
00:21
-
00:13
-
00:04
-
00:03
- 22 августа 2023
-
23:57
-
23:44
-
23:43
-
23:29
-
23:23
-
23:22
-
23:10
-
23:04
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:33
-
22:27
-
22:24
-
22:12
-
22:12
-
22:02
-
21:54
-
21:50
-
21:38
-
21:38
-
21:22
-
21:21