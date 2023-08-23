В правительстве Испании сделали заявление по поводу сексистского скандала главы RFEF

Председатель правительства Испании Педро Санчес раскритиковал президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки во время церемонии награждения ЧМ-2023.

«Наши футболистки сделали всё, чтобы победить, но случились и инциденты, подобные поведению господина Рубиалеса… Такие моменты показывают, что в нашей стране ещё далеко до равноправия и уважения между женщинами и мужчинами.

То, что мы увидели, было неприемлемым жестом, но извинений господина Рубиалеса недостаточно, и поэтому он должен делать шаги для разъяснения того, что мы все увидели.

Могу ли я уволить Рубиалеса? Возможно, общественность не знает, но Федерация футбола Испании не принадлежит к структуре правительства Испании. Футбольный президент избирается и увольняется его непосредственными коллегами. Но я думаю, что господин Рубиалес в любом случае должен предпринять дополнительные шаги для разъяснения поведения, которое явно неприемлемо. Его поведение не транслирует мнение большинства испанцев, которые поддерживают равенство мужчин и женщин. Его заявления с извинениями недостаточно, он должен быть намного более чётким и настойчивым в своих объяснениях и извинениях», — приводит слова Санчеса Marca.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».