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Глава RFEF выразил сожаления по поводу скандального поцелуя испанской футболистки

Глава RFEF выразил сожаления по поводу скандального поцелуя испанской футболистки
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Президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес выступил с заявлением по поводу скандала, который разгорелся вокруг его персоны. Напомним, функционер угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Он схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Позже он повторил это с другой футболисткой сборной Испании.

«Мы пережили историческое событие, один из самых счастливых дней в испанском футболе. Это то, над чем мы долго работали, и сейчас мы чувствуем гордость.

Но есть также факт, о котором я должен сожалеть. Речь идёт о том, что произошло между мной и двумя футболистками. У меня отличные отношения с ними, но я был неправ. Я должен это признать, потому что в момент максимальной радости, без каких-либо дурных намерений, без какой-либо недобросовестности произошло то, что произошло. Это было очень спонтанно, без недобросовестного подтекста с обеих сторон.

Тот момент не поняла общественность. Но нам он казался чем-то нормальным, естественным. Но вокруг этой ситуации образовался переполох. Конечно, если есть люди, которые почувствовали себя обиженными этой ситуацией, я должен извиниться, другого выхода нет. Также должен извлечь уроки из этого и понять: когда вы являетесь президентом большой организации, вы должны быть более осторожными, особенно на церемониях и в вопросах такого типа.

В некоторых из своих заявлений, сделанных прошлой ночью, я сказал, что дело кажется идиотским. Я так сказал по той причине, что здесь [внутри сборной] никто не придал данному моменту ни малейшего значения. Я также хочу извиниться перед людьми [чьё видение ситуации назвал идиотским], потому что понимаю, что если со стороны люди видят такую картинку, то у них на это есть причины.

Я опечален тем, что эта ситуация немного омрачила празднование и послевкусие успеха», — приводит слова Рубиалеса Marca.

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