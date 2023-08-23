Фабиан Бальбуэна: АПЛ намного сильнее РПЛ и всех остальных чемпионатов
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Защитник «Динамо» и экс-футболист «Вест Хэма» Фабиан Бальбуэна высказал своё мнение о силе английской Премьер-лиги и чемпионата России.
«Какая лига сильнее: АПЛ или РПЛ? Конечно же, АПЛ, она намного выше РПЛ, даже выше всех остальных чемпионатов. Это лучшая лига мира!» — приводит слова Бальбуэны Sport24.
С 2018 по 2021 год Бальбуэна выступал за лондонский «Вест Хэм», куда он перешёл из «Коринтианса». К московскому «Динамо» парагвайский футболист присоединился 9 июля 2021 года. Через две недели в матче с «Ростовом» Фабиан дебютировал в Российской Премьер-Лиге.
В прошлом сезоне защитник выступал за «Коринтианс». В новом сезоне Бальбуэна провёл пять матчей за «Динамо» в рамках российского первенства.
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