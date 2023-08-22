Бальбуэна: скоро Захарян перейдет в «Барселону» или «Реал». Арсен — очень сильный игрок

Защитник и капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал недавний переход полузащитника Арсена Захаряна из московского клуба в испанский «Реал Сосьедад», отметив, что 20-летний футболист может в ближайшее время перейти в «Барселону» или мадридский «Реал».
«Возможно, скоро Захарян перейдет в «Барселону» или «Реал Мадрид». А почему нет? Арсен — квалифицированный футболист, у которого большой потенциал. Желаю ему всего наилучшего. И вы поймите, что в футболе нет ничего невозможного. Не удивлюсь его переходу в европейские гранды футбола, ведь Захарян очень сильный игрок, который будет прогрессировать и дальше», — приводит слова Бальбуэны «РБ Спорт».
Напомним, Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» этим летом из московского «Динамо», заключив с клубом шестилетний контракт. В испанской команде 20-летний россиянин будет выступать под 12-м игровым номером.
- 22 августа 2023
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