Главный арбитр матча «Муром» — 2DROTS получил травму и был заменён на 17-летнего судью

Продолжается матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Муромом» из одноимённого города и московским 2DROTS. На момент написания новости счёт матча — 2:1 в пользу медийной команды.
На 66-й минуте встречи главный арбитр матча Артём Смолин получил травму, у судьи были проблемы с ногой, после чего его место на поле занял линейный арбитр, а на место судьи на линии встал резервный арбитр Игорь Калинин. Стоит отметить, что Калинину всего 17 лет — данный матч стал его дебютом в профессиональном футболе в качестве судьи.
Напомним, сегодня, 23 августа, проходит матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Муромом» из одноимённого города и московским 2DROTS. Команды играют на стадионе «имени Виктора Лосева» в Муроме. Стартовый свисток прозвучал примерно в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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