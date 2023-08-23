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Главный арбитр матча «Муром» — 2DROTS получил травму и был заменён на 17-летнего судью

Главный арбитр матча «Муром» — 2DROTS получил травму и был заменён на 17-летнего судью
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Продолжается матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Муромом» из одноимённого города и московским 2DROTS. На момент написания новости счёт матча — 2:1 в пользу медийной команды.

На 66-й минуте встречи главный арбитр матча Артём Смолин получил травму, у судьи были проблемы с ногой, после чего его место на поле занял линейный арбитр, а на место судьи на линии встал резервный арбитр Игорь Калинин. Стоит отметить, что Калинину всего 17 лет — данный матч стал его дебютом в профессиональном футболе в качестве судьи.

Напомним, сегодня, 23 августа, проходит матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Муромом» из одноимённого города и московским 2DROTS. Команды играют на стадионе «имени Виктора Лосева» в Муроме. Стартовый свисток прозвучал примерно в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России . 1/128 финала
23 августа 2023, среда. 19:00 МСК
Муром
Муром
Окончен
1 : 3
2DROTS
Москва
0:1 Ослоновский – 7'     0:2 Степанов – 36'     1:2 Запалацкий – 38'     1:3 Клуцей – 83'    
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