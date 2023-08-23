Широков: отсутствие Малкома — не критично для «Зенита», Вендел более значимая фигура

Экс-игрок сборной России, «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков сравнил полузащитника сине-бело-голубых Вендела с бывшим нападающим санкт-петербургского клуба Малкомом, отметив, что Вендел играет куда более важную роль для команды, чем когда-то Малком.

«Отсутствие Малкома не критично. Для «Зенита» Вендел более значимая фигура, чем Малком. Он ведёт игру команды, Малком же провёл один великолепный сезон, и продать его на пике — великолепная сделка, отличная менеджерская работа клуба. Уход Малкома — это потеря, но, во-первых, Мантуан выглядит неплохо, и, во-вторых, ключевой игрок команды в моём понимании — это Вендел», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, Малком выступал за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча, в которых забил 26 голов и сделал девять результативных передач. В июле 2023 года нападающий перешёл в «Аль-Хиляль» за € 60 млн.

25-летний Вендел сыграл за «Зенит» в трёх матчах чемпионата России в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами.