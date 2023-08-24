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Жамалетдинов: Слуцкий не дал мне шанс, считал Чалова талантливее. Может, в чём-то был прав

Жамалетдинов: Слуцкий не дал мне шанс, считал Чалова талантливее. Может, в чём-то был прав
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Нападающий «Волгаря» Тимур Жамалетдинов, успевший поиграть за московский ЦСКА, рассказал, что Леонид Слуцкий считал, что нынешний форвард армейцев Фёдор Чалов талантливее Жамалетдинова.

«Слуцкий считал Чалова талантливее меня? Наверное. Федя сейчас играет за основу, забивает, один из лидеров. Если брать сухие факты — может, Слуцкий в чём-то и был прав. Он дал Чалову шанс, которым Федя воспользовался. Без проблем. Способствовал ли этому кто-то или что-то — не знаю. С моей стороны не было человека, который ходил бы и просил за меня: «Возьмите». Хотя Гришин выделял меня в разговорах со Слуцким. Но шанса при нём я всё равно не получил», — приводит слова Жамалетдинова Sport24.

Напомним, Тимур Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА, он провёл за армейцев 41 матч, забил пять голов и отдал результативную передачу. Под руководством Леонида Слуцкого 26-летний футболист успел поиграть в 2015–2016 годах.

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