Жамалетдинов: Слуцкий для меня — никакой тренер. Знаю, что я ему не нравился

Нападающий «Волгаря» Тимур Жамалетдинов, успевший поиграть за московский ЦСКА, рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером армейцев Леонидом Слуцким.
«В основу меня впервые привлёк Слуцкий? Я бы не назвал это привлечением в основу. Под его руководством я провёл всего несколько тренировок. Меня просто подтягивали к основе во время паузы на игры сборных, когда уезжало полсостава. Мы вообще не разговаривали со Слуцким, он у меня никогда не был главным тренером. Знаю, что я ему не очень нравился. Видимо, он считал, что я не игрок уровня главной команды ЦСКА. По его мнению — не тянул. Ну окей. Мне неинтересно обсуждать Слуцкого. Для кого-то он хороший тренер, для кого-то — плохой. А для меня никакой. Даже несмотря на то, что при нём я сыграл свой первый матч за ЦСКА — вышел в Кубке минут на 10. Моим тренером в ЦСКА был Гончаренко. По его мнению, уровень основы я тянул», — приводит слова Жамалетдинова Sport24.
Напомним, Тимур Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА, он провёл за армейцев 41 матч, забил пять голов и отдал результативную передачу. Под руководством Леонида Слуцкого 26-летний футболист успел поиграть в 2015–2016 годах.
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