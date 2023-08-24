Карло Анчелотти назвал тренеров, которые ему нравятся

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о тренерах, которые ему нравятся.

«Нет нового тренера, похожего на меня. Мне нравятся те, кто делает большие ставки на игру, как Гвардиола, Де Дзерби или Артета, а также те, кто способен мотивировать игроков, как Бордалас, с которым я познакомился и который очень мне нравится. Мне нравится, как он мотивирует команду», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» в новом сезоне чемпионата Испании стартовал с двух побед. В 1-м туре мадридский клуб обыграл «Атлетик» (2:0), а во 2-м одержал победу в матче с «Альмерией» (3:1).

В следующем туре «Реал» встретится с «Сельтой». Матч состоится 25 августа, начало – в 22:30 мск.

Тренер «Вильярреала» спародировал Анчелотти: