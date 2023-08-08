Симеоне вмешается в спор Анчелотти и Хави за первое место Ла Лиги

11 августа стартует очередной чемпионат Испании по футболу. Традиционный спор между «Реалом» и «Барселоной» за титул грозит перерасти в ожесточённое соперничество трёх клубов — мадридский «Атлетико» без лишнего шума провёл резкую смену тактики и готов бросить вызов признанным фаворитам.

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«Реал» берёт паузу

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отстав от чемпиона на 10 очков. Подобный результат стал катализатором перемен, коснувшихся состава и тренерского штаба команды.

Наставник «сливочных» Карло Анчелотти подтвердил слухи, которые с января будоражили болельщиков. Инсайдеры дружно отправляли итальянского специалиста на пост главного тренера сборной Бразилии. Он действительно возглавит команду, но летом 2024 года, а пока исполнит свои обязанности по контракту перед «Реалом».

Получается, что у клуба из Мадрида впереди переходный сезон, ведь Флорентино Перес будет заниматься поиском главного тренера. В свою очередь, Анчелотти не станет создавать команду на перспективу, поскольку у нового наставника будет собственный взгляд на формирование состава.

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Не стоит забывать, что «Реал» до сих пор не определился с кандидатурой центрального нападающего, ведь после ухода Бензема это место вакантно. Считать Хоселу стоящей заменой французу — большая ошибка.

Развитие трансферной саги с Мбаппе обещает развязку на последних мгновениях перед закрытием окна. Если Килиан перейдёт в «Реал», то он станет явным фаворитом Ла Лиги. Если француз останется в Париже, то коэффициент букмекеров на чемпионство «Реала» 2.03 окажется весьма спорным.

«Барселона» включила режим экономии

Действующий чемпион Примеры автоматически входит в число фаворитов. У Хави явно идёт прогресс в развитии команды, которая постепенно становится самой надёжной в мире.

Клуб покинула группа игроков, среди которых выделяются Серхио Бускетс и Жорди Альба. Ветеранам не предложили новые контракты, сославшись на необходимость давать дорогу молодым спортсменам. Но за красивыми словами скрывается финансовая пропасть, на краю которой балансируют сине-гранатовые.

Свободных финансов в команде нет, и разгрузить платёжную ведомость — главная задача президента каталонцев. В связи с этим у «Барсы» довольно скромная трансферная кампания в межсезонье-2023/2024. Илкай Гюндоган и Иньиго Мартинес — сомнительное усиление.

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«Барселона», конечно же, сильнейший клуб, но недостаточная глубина состава скажется, когда команда будет вынуждена играть в Лиге чемпионов. Ведь от сине-гранатовых будут ждать гарантированного выхода в плей-офф. При таком состоянии дел у Хави вполне могут быть длительные спады в матчах Ла Лиги. Тем не менее букмекеры высоко оценивают шансы «Барсы» занять первое место — коэффициент 2.25.

Симеоне внедряет тики-таку

«Атлетико» неожиданно удивил в минувшем сезоне, когда кардинально перестроил игру. Футболисты стали гораздо больше владеть мячом, и Симеоне внёс в тактическую схему элементы интеллектуального футбола.

Сложно вспомнить времена, когда «матрасники» проходили середину поля через короткий пас и эффективно использовали «стеночки». Новое поколение футболистов «Атлетико» с большим воодушевлением отнеслось к смене вектора развития системы игры на более атакующую формацию.

Если проанализировать цель реформ Симеоне, то вырисовывается план по доминированию над соперником. То есть из охотника и мастера контратак «Атлетико» позволяет себе перейти в статус «большого игрока». Раньше схема аргентинского специалиста давала результат в матчах с грандами, но с середняками и аутсайдерами «матрасники» часто теряли очки.

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В сезоне-2023/2024 у команды появилась новая опция — умение через контроль мяча брать очки у команд ниже уровнем, а при встрече с «Реалом» и «Барсой» Симеоне вполне может стряхнуть пыль с проверенной временем контратакующей модели. На победу в чемпионате теневого фаворита «Атлетико» букмекеры предлагают коэффициент 11.0.

Симеоне забирает всё!

На фоне неурядиц конкурентов у «Атлетико» появился уникальный шанс выиграть Ла Лигу. У «Реала» намечается переходный период, что гарантирует турбулентность в результатах, а «Барселона» больше думает о спасении от падения в финансовую пропасть. Новая схема игры «матрасников» позволит им легко брать очки у соперников ниже уровнем и без спада пройти сезон.

Ставка: «Атлетико» выиграет Ла Лигу за коэффициент 11.0.

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