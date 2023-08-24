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ЦСКА борется с «Бенфикой» за подписание бразильского защитника Келвена

ЦСКА борется с «Бенфикой» за подписание бразильского защитника Келвена
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Московский ЦСКА пытается приобрести бразильского правого защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена. Об этом сообщает журналистка Моника Вилела в своём «твиттере».

По информации источника, армейцы уже сделали первое предложение по трансферу Келвена, в котором также заинтересована лиссабонская «Бенфика». Переговоры с обоими клубами продолжаются, пока будущее крайнего защитника в «Атлетико Паранаэнсе» не определено.

22-летний Келвен выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до февраля 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 7 млн.

В нынешнем сезоне Келвен сыграл за «Атлетико Паранаэнсе» 41 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.

За сборные Бразилии разных возрастов защитник не играл.

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