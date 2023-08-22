Игрок «Ростова» сбежал к саудовцам, у ЦСКА — новый нападающий. Трансферы недели в РПЛ

На прошлой неделе из РПЛ уехали сразу несколько крутых футболистов, включая Арсена Захаряна. Правда, были интересные трансферы и на вход. Рассказываем о главных сделках последних дней.

Арсен Захарян: «Динамо» → «Реал Сосьедад» (€ 13 млн)

Арсен Захарян (справа) Фото: ФК «Реал Сосьедад»

Главный переход прошедшей недели. За последний год Захарян мог уехать и в Англию, и в Италию. Не срослось по разным причинам. Переговоры по переходу 20-летнего футболиста в «Реал Сосьедад» также протекали очень тяжело. В какой-то момент даже показалось, что Захаряна в Испании не будет. К счастью, всё завершилось благополучно. На выходных Арсен прилетел в Сан-Себастьян, успешно прошёл медосмотр и посетил домашний матч новой команды. А после этого стороны объявили о заключении долгосрочного контракта. «Динамо» получило за трансфер таланта € 13 млн, а Захарян может дебютировать 25 августа. В этот день «Реал Сосьедад» встретится с «Лас-Пальмасом» в 3-м туре Примеры.

Бактиёр Зайнутдинов: ЦСКА → «Бешикташ» (€ 4,5 млн)

Бактиёр Зайнутдинов Фото: ФК «Бешикташ»

ЦСКА понёс существенную потерю — команду покинул Бактиёр Зайнутдинов. На прошлой неделе директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо подтвердил, что сделка с «Бешикташем» согласована. Футболист сборной Казахстана прилетел в Стамбул и прямо в аэропорту сфотографировался в майке нового клуба. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 4,5 млн. Кстати, в переходе Зайнутдинова был лично заинтересован главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш. Он даже расстроился, что трансфер затянулся, поскольку рассчитывал, что Бактиёр окажется в Стамбуле ещё до старта сезона.

Виктор Давила: «Леон» → ЦСКА (€ 4,6 млн)

Виктор Давила Фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА приобрёл долгожданного новичка. Московский клуб отыскал в чемпионате Мексики нападающего Виктора Давилу. Чилийский футболист уже прилетел в Россию, сфотографировался в футболке ЦСКА и побеседовал с журналистами. А потом заключил контракт по схеме «4+1». 25-летний чилиец подчеркнул, что способен играть на любой позиции в атаке. Давила приехал в ЦСКА по очень любопытной схеме. Московский клуб перечислил деньги форварду, а тот выкупил свой контракт у мексиканского «Леона». Сам Давила признался, что впервые столкнулся с таким в своей карьере, но это был единственный легальный путь. По словам Давилы, перед переходом он советовался с другим чилийским футболистом ЦСКА — Виктором Мендесом.

Матиас Норманн: «Ростов» → «Аль-Раед» (свободный агент)

Матиас Норманн Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

История с Норманном очень мутная. Права на игрока принадлежали «Ростову», но с осени 2022 года он играл в «Динамо» на правах аренды. Она была рассчитана до 20 августа, однако норвежец самовольно покинул Россию за несколько недель до дедлайна. По словам генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова, Норманн принял такое решение после атаки дронов на Москва-Сити. Он уведомил и «Ростов», и «Динамо» о расторжении контракта в одностороннем порядке. 20 августа Норманн перешёл в саудовский клуб «Аль-Раед». «Динамо» изучает вариант для обращения в суд. «Ростов», по всей видимости, тоже задумается о мерах.

Срджан Бабич: «Альмерия» → «Спартак» (€ 5 млн)

Срджан Бабич Фото: spartak.com

Московский клуб укрепил состав центральным защитником Срджаном Бабичем. Восемь лет назад он стал победителем молодёжного чемпионата мира. Тот турнир защитник отыграл с первой и до последней минуты — провёл все семь матчей. У Бабича есть опыт выступления в «Реале Сосьедад», «Црвене Звезде», «Фамаликане». В 2021-м он оказался в «Альмерии». Сначала испанский клуб арендовал его у «Црвены Звезды», а затем выкупил за € 1,1 млн. Теперь «Альмерия» продала его в пять раз дороже. В прошлом сезоне Бабич отыграл 34 матча в Ла Лиге и забил три мяча.

Витор Тормена: «Брага» → «Краснодар» (€ 2 млн)

Витор Тормена Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар» укрепил защитную линию ещё одним легионером. Ранее состав команды пополнил уругваец Лукас Оласа, который уже дебютировал в команде. На прошлой неделе «быки» вытащили из «Браги» центрального защитника Витора Тормену за € 2 млн. Бразилец был в Португалии с 2017 года — за это время он поиграл за «Жил Висенте», «Портимоненсе» и «Брагу». Вместе с предыдущим клубом Тормена стал победителем Кубка Португалии и Кубка португальской лиги. После перехода в «Краснодар» новичок опубликовал в социальных сетях пост и поприветствовал болельщиков на русском языке.

Джастин Куэро: «Индепендьенте дель Валье» → «Оренбург» (аренда с правом выкупа)

Джастин Куэро Фото: Кадр из видео

«Оренбург» пополнил состав ещё одним легионером из Южной Америки. В Россию переехал 19-летний нападающий Джастин Куэро, представляющий Эквадор. Обращает внимание высокая результативность парня в молодёжной сборной — 16 голов в 22 матчах. Впечатляет, не правда ли? Этим летом Куэро принял участие в пяти встречах Кубка Либертадорес U20 и отдал три голевые передачи. В трёх матчах он выводил команду на поле с капитанской повязкой. Любопытно, что перед трансфером сам Куэро сообщил, что его контракт выкупает «Зенит», а в «Оренбурге» он проведёт сезон на правах аренды. Позднее агент заявил, что его клиента не так поняли. Мол, никаких переговоров с «Зенитом» не было.

Марко Чавара: «Алюминий» → «Рубин» (свободный агент)

Марко Чавара Фото: ФК «Рубин»

«Рубин» отыскал в Словении 20-летнего нападающего Марко Чавару, который переехал в Россию в статусе свободного агента. Ранее хорват играл на родине, а также выступал за словенские клубы «Нафта» и «Алюминий». Очень здорово проявил себя в молодёжке загребского «Динамо» — 19 голов в 29 матчах. Правда, в этом сезоне Чавара не поможет «Рубину». Дело в том, что сразу после перехода (контракт на четыре года) казанский клуб отправил футболиста в аренду. Ближайший сезон хорват проведёт в Первой лиге, где сыграет в форме хабаровского СКА.

Андрей Кудравец: БАТЭ → «Динамо» (€ 400 тыс.)

Андрей Кудравец Фото: fcdm.ru

Бело-голубые купили у БАТЭ вратаря Андрея Кудравца. Молодой белорус подписал контракт на пять лет, однако первую половину нынешнего сезона проведёт на родине (в том же БАТЭ). Аренда 19-летнего голкипера рассчитана до зимы, после чего он переедет в Россию. В составе БАТЭ стал победителем Кубка и Суперкубка Беларуси, а также получил опыт игры в еврокубках. Кудравец дебютировал за свою сборную в ноябре 2022 года, на его счету две игры в составе национальной команды.

Табо Селе: «Радомяк» → «Факел» (свободный агент)

Табо Селе Фото: ФК «Факел»

Приезд легионеров с дальнего зарубежья в Воронеж — событие редкое. «Факел» заключил контракт с 26-летним опорником Селе, который с 2021 года играл за польский «Радомяк». А до этого выступал в Португалии, в том числе за вторую команду «Бенфики» (шесть матчей). В 2017 году Селе съездил на молодёжный чемпионат мира в составе сборной ЮАР, а в 2021-м сыграл на Олимпиаде в Токио. Кроме того, у полузащитника четыре матча за национальную команду.