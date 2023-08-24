Директор «Чертаново» прокомментировал поражение от кировского «Динамо» в Кубке России

Директор «Чертаново» Илья Савченко после вылета команды из розыгрыша Фонбет Кубка России заявил, что считает, что московский клуб был сильнее соперника во второй половине матча, но не использовал свои моменты, а также подчеркнул, что главной задачей команды является развитие молодых игроков.
«Полностью провалили первый тайм. Во втором перестроились и после перерыва, считаю, однозначно были сильнее. «Чертаново» — команда молодая. Свои моменты не использовали, поэтому проиграли. Хотелось ли попасть в следующий раунд, чтобы сыграть с 2DROTS и отомстить им за прошлый год? Главная задача «Чертаново» — развитие игроков. Месяц назад мы отдали, можно сказать, двух лидеров и уже новую плеяду ребят воспитываем. Играть с клубами Медиалиги интереснее, потому что это полные трибуны. Футбол смотрится по‑другому. Но и сегодня было много зрителей для нашего стадиона. Матч получился интересным — может, было слишком много борьбы, однако и эмоций хватало», — приводит слова Савченко «Матч ТВ».
Напомним, накануне «Чертаново» в Москве уступило кировскому «Динамо» в матче второго раунда Пути регионов Кубка России со счётом 0:1 и завершило игру на турнире.
- 24 августа 2023
-
11:50
-
11:42
-
11:38
-
11:37
-
11:33
-
11:26
-
11:23
-
11:06
-
11:03
-
10:59
-
10:57
-
10:42
-
10:37
-
10:35
-
10:28
-
10:23
-
10:09
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:48
-
09:42
-
09:41
-
09:35
-
09:34
-
09:24
-
09:20
-
09:19
-
09:12
-
09:06
-
09:03
-
09:00
-
08:42
-
08:30