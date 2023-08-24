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Директор «Чертаново» прокомментировал поражение от кировского «Динамо» в Кубке России

Директор «Чертаново» прокомментировал поражение от кировского «Динамо» в Кубке России
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Директор «Чертаново» Илья Савченко после вылета команды из розыгрыша Фонбет Кубка России заявил, что считает, что московский клуб был сильнее соперника во второй половине матча, но не использовал свои моменты, а также подчеркнул, что главной задачей команды является развитие молодых игроков.

«Полностью провалили первый тайм. Во втором перестроились и после перерыва, считаю, однозначно были сильнее. «Чертаново» — команда молодая. Свои моменты не использовали, поэтому проиграли. Хотелось ли попасть в следующий раунд, чтобы сыграть с 2DROTS и отомстить им за прошлый год? Главная задача «Чертаново» — развитие игроков. Месяц назад мы отдали, можно сказать, двух лидеров и уже новую плеяду ребят воспитываем. Играть с клубами Медиалиги интереснее, потому что это полные трибуны. Футбол смотрится по‑другому. Но и сегодня было много зрителей для нашего стадиона. Матч получился интересным — может, было слишком много борьбы, однако и эмоций хватало», — приводит слова Савченко «Матч ТВ».

Напомним, накануне «Чертаново» в Москве уступило кировскому «Динамо» в матче второго раунда Пути регионов Кубка России со счётом 0:1 и завершило игру на турнире.

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