Капитан 2DROTS Скляр высказался о победе над «Муромом» в Кубке России
Поделиться
Капитан 2DROTS Валтер Скляр Эдамс поделился эмоциями после победы над «Муромом» (3:1) в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу.
«Когда разбирали «Муром», понимали, что они могут сыграть от обороны. Всё-таки это профессиональный клуб с игроками, которые получают деньги за игру в футбол. Знали, что будет тяжело. Тренеры говорили, что местами надо будет потерпеть. Но чуть-чуть недотерпели в конце первого тайма — в итоге получили гол. Получились такие качели — очень эмоциональная игра», — сказал Скляр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, накануне 2DROTS уверенно обыграл «Муром» и прошёл в 1/64 финала Пути регионов Кубка России, где сыграет с кировским «Динамо».
Комментарии
- 24 августа 2023
-
13:05
-
13:01
-
12:58
-
12:48
-
12:45
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:24
-
12:18
-
12:04
-
12:00
-
11:50
-
11:42
-
11:38
-
11:37
-
11:33
-
11:26
-
11:23
-
11:06
-
11:03
-
10:59
-
10:57
-
10:42
-
10:37
-
10:35
-
10:28
-
10:23
-
10:09
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:48
-
09:42
Партнерский контент