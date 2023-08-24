Капитан 2DROTS Скляр высказался о победе над «Муромом» в Кубке России

Капитан 2DROTS Валтер Скляр Эдамс поделился эмоциями после победы над «Муромом» (3:1) в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу.

«Когда разбирали «Муром», понимали, что они могут сыграть от обороны. Всё-таки это профессиональный клуб с игроками, которые получают деньги за игру в футбол. Знали, что будет тяжело. Тренеры говорили, что местами надо будет потерпеть. Но чуть-чуть недотерпели в конце первого тайма — в итоге получили гол. Получились такие качели — очень эмоциональная игра», — сказал Скляр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, накануне 2DROTS уверенно обыграл «Муром» и прошёл в 1/64 финала Пути регионов Кубка России, где сыграет с кировским «Динамо».