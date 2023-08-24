Жамалетдинов — о скандальном интервью: мои слова передавались в искажённом виде

Бывший нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал о скандальном интервью, которое он дал в Польше, во время выступлений за «Лех». В нём футболист странно высказался о легендах ЦСКА братьях Березуцких и Сергее Игнашевиче, назвав их, в числе прочего, специфичными людьми.

«В «Лехе» всем иностранцам предоставлялся репетитор по польскому. Это был мужичок лет шестидесяти. Он знал несколько языков, но на русском говорил ломано, некоторые вещи не понимал. В один из дней я приехал на тренировку. Ко мне подошёл пресс-атташе: «Сегодня приедут журналисты, надо с ними пообщаться». Я согласился — надо так надо.

Клуб вызвал этого репетитора, чтобы он мне помог, перевёл. Я отвечал по-русски, а он переводил журналистам по-польски. Как выяснилось потом, он передавал мои слова в искажённом виде, просто потому что не до конца понимал, что я говорю. То есть какие-то мои размышления, мысли он переводил так, как сам понимает. Получился сломанный телефон. Я не сказал ничего криминального: говорил, что поддушивали (Игнашевич и Березуцкие. — Прим. «Чемпионата»), надоедало, но в целом нормально.

В конце блока про них я решил пошутить: мол, после того, как они закончили, я выдохнул — наконец-то никто не будет пихать. Ключевое слово — пошутить! Я даже улыбнулся, посмеялся в тот момент. Но журналисты это никак не отразили в финальной версии интервью. Преподали так, будто я сидел и ждал, когда братья и Игнашевич закончат, и обрадовался, когда это случилось. Короче, всё в одну топку закинули», — приводит слова Жамалетдинова Sport24.