Агент Келвена: мы не определились с будущим клубом, предложение из России есть
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Футбольный агент Джулиано Бертолуччи, представляющий интересы защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена, специально прокомментировал интерес московского ЦСКА к бразильскому латералю.
«Интерес ЦСКА? Могу лишь сказать, что на текущий момент мы не определились с будущим клубом Келвена. Финальное решение не принято. У нас есть несколько вариантов, в том числе и из России. Я не могу пока вам сказать больше, пока нет принятого решения», — приводит слова Бертолуччи Metaratings.
Ранее сообщалось, что ЦСКА поборется с «Бенфикой» за подписание Келвена. 22-летний защитник выступает за бразильский «Атлетико» с 2019 года. На его счету семь голов и 22 результативных передачи в 164 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 7 млн.
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