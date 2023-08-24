Агент Келвена: мы не определились с будущим клубом, предложение из России есть

Футбольный агент Джулиано Бертолуччи, представляющий интересы защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена, специально прокомментировал интерес московского ЦСКА к бразильскому латералю.

«Интерес ЦСКА? Могу лишь сказать, что на текущий момент мы не определились с будущим клубом Келвена. Финальное решение не принято. У нас есть несколько вариантов, в том числе и из России. Я не могу пока вам сказать больше, пока нет принятого решения», — приводит слова Бертолуччи Metaratings.

Ранее сообщалось, что ЦСКА поборется с «Бенфикой» за подписание Келвена. 22-летний защитник выступает за бразильский «Атлетико» с 2019 года. На его счету семь голов и 22 результативных передачи в 164 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 7 млн.