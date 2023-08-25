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Стало известно, с какими клубами «Зенит» борется за подписание форварда Педро Абреу

Стало известно, с какими клубами «Зенит» борется за подписание форварда Педро Абреу
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Стали известны все клубы, претендующие на подписание нападающего бразильского «Фламенго» Педро Абреу. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, на форварда претендуют санкт-петербургский «Зенит», саудовский «Аль-Хиляль», лиссабонская «Бенфика», английские «Ноттингем Форест», «Брентфорд» и «Фулхэм» и французский «Лион».

Официальные предложения сделали «Зенит» и «Фулхэм». Оба клуба предложили «Фламенго» за Педро по € 25 млн.

Сам Педро хочет покинуть «Фламенго» и уже сообщил о своём желании руководству клуба. Нападающий недоволен количеством игрового времени в команде.

26-летний Педро сыграл 39 матчей за «Фламенго» в нынешнем сезоне, отметившись в них 23 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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