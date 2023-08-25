Стало известно, с какими клубами «Зенит» борется за подписание форварда Педро Абреу

Стали известны все клубы, претендующие на подписание нападающего бразильского «Фламенго» Педро Абреу. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, на форварда претендуют санкт-петербургский «Зенит», саудовский «Аль-Хиляль», лиссабонская «Бенфика», английские «Ноттингем Форест», «Брентфорд» и «Фулхэм» и французский «Лион».

Официальные предложения сделали «Зенит» и «Фулхэм». Оба клуба предложили «Фламенго» за Педро по € 25 млн.

Сам Педро хочет покинуть «Фламенго» и уже сообщил о своём желании руководству клуба. Нападающий недоволен количеством игрового времени в команде.

26-летний Педро сыграл 39 матчей за «Фламенго» в нынешнем сезоне, отметившись в них 23 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.