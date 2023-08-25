После трансфера в «Зенит» Педро Энрике сыграл лишь в одном матче за «Коринтианс»

У нападающего «Коринтианса» Педро Энрике, о трансфере которого в санкт-петербургский «Зенит» было объявлено этим летом, наблюдаются проблемы с попаданием в состав бразильской команды. Об этом сообщает Globo Esporte.

Из последних 18 матчей «Коринтианса» Педро сыграл лишь в трёх. 24 июня 17-летний нападающий сыграл с «Атлетико Паранаэнсе» (0:1). проведя на поле 18 минут. После этого юный игрок принял участие во встрече Кубка Либертадорес с «Ливерпулем» (3:0), сыграв 37 минут. Этот матч проходил 29 июня, в день, когда было объявлено о переходе Педро в «Зенит».

Последний раз на текущий момент Педро сыграл за «Коринтианс» 11 июля.

Таким образом, нападающий, который сможет присоединиться к «Зениту» только в феврале, когда ему исполнится 18 лет, сыграл за «Коринтианс» лишь в трёх матчах, ещё в четырёх он был недоступен для тренерского штаба по медицинским показателям, а в остальных 11 случаях Педро либо оставался в запасе, либо не попадал в заявку команды на игру.