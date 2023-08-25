После трансфера в «Зенит» Педро Энрике сыграл лишь в одном матче за «Коринтианс»

У нападающего «Коринтианса» Педро Энрике, о трансфере которого в санкт-петербургский «Зенит» было объявлено этим летом, наблюдаются проблемы с попаданием в состав бразильской команды. Об этом сообщает Globo Esporte.
Из последних 18 матчей «Коринтианса» Педро сыграл лишь в трёх. 24 июня 17-летний нападающий сыграл с «Атлетико Паранаэнсе» (0:1). проведя на поле 18 минут. После этого юный игрок принял участие во встрече Кубка Либертадорес с «Ливерпулем» (3:0), сыграв 37 минут. Этот матч проходил 29 июня, в день, когда было объявлено о переходе Педро в «Зенит».
Последний раз на текущий момент Педро сыграл за «Коринтианс» 11 июля.
Таким образом, нападающий, который сможет присоединиться к «Зениту» только в феврале, когда ему исполнится 18 лет, сыграл за «Коринтианс» лишь в трёх матчах, ещё в четырёх он был недоступен для тренерского штаба по медицинским показателям, а в остальных 11 случаях Педро либо оставался в запасе, либо не попадал в заявку команды на игру.
- 25 августа 2023
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:30
-
10:22
-
10:20
-
10:08
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:50
-
09:44
-
09:44
-
09:38
-
09:33
-
09:32
-
09:31
-
09:30
-
09:21
-
09:18
-
09:15
-
09:09
-
09:05
-
09:00
-
08:54
-
08:43
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:41
-
07:11
-
06:50
-
06:46
-
06:16