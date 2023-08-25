Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Мурома» Гыстаров оценил уровень медийной команды 2DROTS

Игрок «Мурома» Гыстаров оценил уровень медийной команды 2DROTS
Комментарии

Игрок «Мурома» Расул Гыстаров оценил уровень медийной команды 2DROTS. Напомним, накануне «Муром» проиграл медиаклубу со счётом 1:3 в матче 1/128 финала Пути регионов в Фонбет Кубке России.

«Это футбол, здесь всякое бывает. Проиграли 1:3 — никаких оправданий.

У 2DROTS очень хороший уровень. В команде собраны футболисты, которых нельзя назвать бывшими — они нынешние. Поддерживают форму и тренируются. Может быть, всем кажется, что это непрофессионально, но у них хороший уровень», — сказал Гыстаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, 2DROTS уверенно прошёл стадии 1/256 и 1/128 финала Пути регионов Кубка России. В 1/64 финала медийный клуб сыграет с кировским «Динамо».

Материалы по теме
Сказка медийной команды в Кубке России продолжается. 2DROTS уже в третьем раунде!
Сказка медийной команды в Кубке России продолжается. 2DROTS уже в третьем раунде!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android