Игрок «Мурома» Гыстаров оценил уровень медийной команды 2DROTS
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Игрок «Мурома» Расул Гыстаров оценил уровень медийной команды 2DROTS. Напомним, накануне «Муром» проиграл медиаклубу со счётом 1:3 в матче 1/128 финала Пути регионов в Фонбет Кубке России.
«Это футбол, здесь всякое бывает. Проиграли 1:3 — никаких оправданий.
У 2DROTS очень хороший уровень. В команде собраны футболисты, которых нельзя назвать бывшими — они нынешние. Поддерживают форму и тренируются. Может быть, всем кажется, что это непрофессионально, но у них хороший уровень», — сказал Гыстаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, 2DROTS уверенно прошёл стадии 1/256 и 1/128 финала Пути регионов Кубка России. В 1/64 финала медийный клуб сыграет с кировским «Динамо».
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