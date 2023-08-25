Игрок «Мурома» Гыстаров оценил уровень медийной команды 2DROTS

Игрок «Мурома» Расул Гыстаров оценил уровень медийной команды 2DROTS. Напомним, накануне «Муром» проиграл медиаклубу со счётом 1:3 в матче 1/128 финала Пути регионов в Фонбет Кубке России.

«Это футбол, здесь всякое бывает. Проиграли 1:3 — никаких оправданий.

У 2DROTS очень хороший уровень. В команде собраны футболисты, которых нельзя назвать бывшими — они нынешние. Поддерживают форму и тренируются. Может быть, всем кажется, что это непрофессионально, но у них хороший уровень», — сказал Гыстаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, 2DROTS уверенно прошёл стадии 1/256 и 1/128 финала Пути регионов Кубка России. В 1/64 финала медийный клуб сыграет с кировским «Динамо».