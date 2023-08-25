Стало известно расписание матчей 3-го раунда Пути регионов Кубка России

Официальный телеграм-канал Фонбет Кубка России опубликовал расписание матчей третьего раунда Пути регионов. Игры данной стадии пройдут 12–14 сентября.

Всего на этой стадии, которая также является 1/64 финала, сыграют 28 команд. Когда именно играет каждый из клубов, пока неизвестно.

Полностью расписание матчей третьего раунда Пути регионов выглядит следующим образом:

«Биолог» (Новокубанск) — «Динамо» (Ставрополь);

«Форте» (Таганрог) — «Салют» (Белгород);

«Динамо» (Киров) — 2DROTS (Москва);

«Динамо-Брянск» — «Калуга»;

«Волга» (Ульяновск) — «Уфа»;

«Динамо» (Владивосток) — «Динамо» (Барнаул);

«Химик» (Дзержинск) — «Рязань»;

«Ротор» (Волгоград) — «Легион» (Махачкала);

«Дружба» (Майкоп) — СКА (Ростов-на-Дону);

«Велес» (Москва) — «Знамя труда» (Орехово-Зуево);

«Динамо» (Вологда) — «Текстильщик» (Иваново);

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Динамо» (Санкт-Петербург);

«Леон Сатурн» (Раменское) — «Химик-Август» (Вурнары);

«Амкар» (Пермь) — «Челябинск».