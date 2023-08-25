Стало известно расписание матчей 3-го раунда Пути регионов Кубка России
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Официальный телеграм-канал Фонбет Кубка России опубликовал расписание матчей третьего раунда Пути регионов. Игры данной стадии пройдут 12–14 сентября.
Всего на этой стадии, которая также является 1/64 финала, сыграют 28 команд. Когда именно играет каждый из клубов, пока неизвестно.
Полностью расписание матчей третьего раунда Пути регионов выглядит следующим образом:
- «Биолог» (Новокубанск) — «Динамо» (Ставрополь);
- «Форте» (Таганрог) — «Салют» (Белгород);
- «Динамо» (Киров) — 2DROTS (Москва);
- «Динамо-Брянск» — «Калуга»;
- «Волга» (Ульяновск) — «Уфа»;
- «Динамо» (Владивосток) — «Динамо» (Барнаул);
- «Химик» (Дзержинск) — «Рязань»;
- «Ротор» (Волгоград) — «Легион» (Махачкала);
- «Дружба» (Майкоп) — СКА (Ростов-на-Дону);
- «Велес» (Москва) — «Знамя труда» (Орехово-Зуево);
- «Динамо» (Вологда) — «Текстильщик» (Иваново);
- «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Динамо» (Санкт-Петербург);
- «Леон Сатурн» (Раменское) — «Химик-Август» (Вурнары);
- «Амкар» (Пермь) — «Челябинск».
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