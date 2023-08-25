Сенников: Абаскаля нет смысла увольнять, пока «Спартак» не опустится ниже восьмого места

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, в каком случае руководству «Спартака» стоит расстаться с нынешним главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Напомним, следующий матч в рамках чемпионата красно-белые проведут 26 августа и будут принимать грозненский «Ахмат».

«Если «Спартак» проиграет в матче с «Ахматом», это будет уже третье поражение подряд, не зашатается ли кресло под Абаскалем? Нет. Кресла шатаются в основном у тех, кто находится в зоне вылета. А что касается традиционных лидеров, пока та или иная команда не опустится ниже восьмого места, нет смысла что-то менять», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в последних двух матчах в рамках Российской Премьер-Лиги «Спартак» под руководством Абаскаля потерпел два поражения — сначала в матче с «Уралом» (2:3), а затем с «Зенитом» (1:3). На данный момент красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата.