Шикунов: два поражения показали, что Абаскаль не тянет. Не все могут работать в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов рассказал, стоит ли руководству красно-белых оставить нынешнего главного тренера команды Гильермо Абаскаля в клубе или же с испанским специалистом стоит попрощаться.

«Руководство должно думать по поводу Абаскаля. То, что сейчас происходит со «Спартаком», не устраивает болельщиков, они недовольны результатами. Два поражения показали, что Абаскаль не тянет ситуацию. Не знаю, как руководство отреагирует. Тяжело, потому что купили новых футболистов на большие деньги. Неизвестно, кого ставить вместо Абаскаля. Не все тренеры смогут работать в «Спартаке». Это непростой клуб. Даже у Эмери не получилось. После «Ахмата» многое прояснится», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Напомним, в последних двух матчах в рамках Российской Премьер-Лиги «Спартак» под руководством Абаскаля потерпел два поражения — сначала в матче с «Уралом» (2:3), а затем с «Зенитом» (1:3). На данный момент красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата.