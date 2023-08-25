Испанские футболистки объявили бойкот сборной до отставки Рубиалеса

Футболистки сборной Испании выступили с заявлением, в котором потребовали отставки руководства испанской федерации футбола (RFEF). В своём обращении они заявили, что не вернутся в сборную, пока Рубиалес остаётся на посту президента RFEF.

«По итогам событий, произошедших сегодня утром, и учитывая слова, сказанные президентом Федерации футбола Испании господином Луисом Рубиалесом, игроки сборной, недавно завоевавшие звание чемпионов мира, выступили в поддержку Дженнифер Эрмосо. Мы хотим выразить своё твёрдое и громкое осуждение поведения, оскорбляющего достоинство женщин.

Учитывая, что Дженнифер Эрмосо категорически отрицает, что давала согласие на поцелуй Луису Рубиалесу, на чём последний настаивает, мы хотим подчеркнуть, что ни одна женщина не должна подвергаться насильственным действиям.

Игроки сборной Испании по футболу, действующие чемпионы мира, ожидают решительной реакции со стороны государственных властей. Мы хотим закончить это заявление просьбой о реальных структурных изменениях, которые помогут национальной команде продолжать развиваться, чтобы этот большой успех стал ориентиром для следующих поколений. Мы опечалены тем, что столь неприемлемое событие запятнало величайший спортивный успех испанского женского футбола.

После всего, что произошло во время церемонии награждения победителей чемпионата мира, хотим заявить, что все игроки, подписавшие это письмо, не вернутся в сборную, пока нынешнее руководство продолжает свою деятельность», – приводит текст заявления Marca.