ЦСКА полностью согласовал трансфер Келвена. В ближайшее время защитник вылетит в Россию

Московский ЦСКА в скором времени объявит о подписании контракта с защитником «Атлетико Паранаэнсе» Келвеном.

ЦСКА согласовал все условия трансфера защитника Келвена. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Клуб достиг полной договорённости с «Атлетико Паранаэнсе» и самим игроком. В ближайшее время Келвен вылетит в Россию и подпишет контракт.

Напомним, ранее в СМИ отмечалось, что клубы ведут переговоры уже на протяжении двух недель. Сперва бразильская сторона отказалась отпускать игрока, но улучшенное предложение армейцев поменяло ситуацию и устроило руководство «Атлетико Паранаэнсе».

22-летний Келвен выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн.