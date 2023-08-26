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ЦСКА полностью согласовал трансфер Келвена. В ближайшее время защитник вылетит в Россию

ЦСКА полностью согласовал трансфер Келвена. В ближайшее время защитник вылетит в Россию
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Московский ЦСКА в скором времени объявит о подписании контракта с защитником «Атлетико Паранаэнсе» Келвеном.

ЦСКА согласовал все условия трансфера защитника Келвена. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Клуб достиг полной договорённости с «Атлетико Паранаэнсе» и самим игроком. В ближайшее время Келвен вылетит в Россию и подпишет контракт.

Напомним, ранее в СМИ отмечалось, что клубы ведут переговоры уже на протяжении двух недель. Сперва бразильская сторона отказалась отпускать игрока, но улучшенное предложение армейцев поменяло ситуацию и устроило руководство «Атлетико Паранаэнсе».

22-летний Келвен выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн.

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