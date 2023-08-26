Карло Анчелотти объяснил высокую результативность Джуда Беллингема в «Реале»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил успехи полузащитника Джуда Беллингема в мадридском клубе.
«Результативность Джуда Беллингема? Он отлично двигается без мяча, очень умён, постоянно оказывается в штрафной в нужное время. Его способности просто невероятны», – приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.
Напомним, Джуд Беллингем присоединился к мадридскому «Реалу» из дортмундской «Боруссии» в начале июня. Сумма трансфера составила € 103 млн, ещё до 30% «Боруссия» может получить в виде бонусов. С испанским клубом английский полузащитник заключил контракт до 2029 года.
В сезоне-2022/2023 Беллингем сыграл за «Боруссию» 31 матч в рамках Бундеслиги, отметившись в них восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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