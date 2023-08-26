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Месси нанял себе личного телохранителя, который бегает по кромке поля во время его матчей

Месси нанял себе личного телохранителя, который бегает по кромке поля во время его матчей
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси нанял себе личного телохранителя.

Как сообщает Daily Mail, телохранителя для футболиста выбрал совладелец американского клуба Дэвид Бекхэм. Им является бывший спецназовец армии США Яссин Чуэко, имеющий боевой опыт в Ираке и Афганистане, владеющий боевыми искусствами и участвовавший в нескольких боях ММА.

Личный телохранитель Месси бегает по кромке поля во время матчей «Интер Майами», чтобы оградить своего клиента от любых нежелательных контактов.

Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинский форвард выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

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