Алдонин: к концу игры с «Оренбургом» ЦСКА потерял концентрацию — команда пока не блещет

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин подвёл итоги матча шестого тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и армейцами, который закончился со счётом 1:1.

«К концу игры ЦСКА потерял концентрацию, а «Оренбург» чуть-чуть добавил в атаке. Матч мог сложиться в пользу ЦСКА, но любая потеря концентрации неминуемо ведёт к потере очков. К сожалению, пока ЦСКА играет так. В домашнем матче с «Сочи» тоже была небольшая потеря концентрации, которая сначала привела к ничейному результату, но хватило времени забить.

Чемпионат показывает, что все команды стараются набирать очки. «Оренбург» поборолся, «Факел» в матче с «Краснодаром». Чемпионат будет непростой для всех команд. ЦСКА пока не блещет, но должны прийти новички. Сложно оценить уровень того же Давилы. Вышел, отдал практически голевую передачу на Заболотного, но судья не разобрался в эпизоде», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпиона» Марией Куцубеевой.