Келвен подпишет контракт с ЦСКА до 2027 года

Защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Келвен подпишет контракт с московским ЦСКА до лета 2027 года. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, сумма трансфера крайнего защитника составит около € 4,5 млн. Переговоры между ЦСКА и «Атлетико Паранаэнсе» по переходу Келвена продолжались около двух недель. Первое предложение армейцев было отклонено, однако позднее клубы пришли к устному соглашению. ЦСКА выиграл борьбу за футболиста у лиссабонской «Бенфики».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА достиг договорённости по переходу Келвена, а защитник в ближайшее время должен вылететь в Россию.

22-летний Келвен выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн.