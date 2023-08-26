Келвен подпишет контракт с ЦСКА до 2027 года
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Защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Келвен подпишет контракт с московским ЦСКА до лета 2027 года. Об этом сообщает Globo Esporte.
По информации источника, сумма трансфера крайнего защитника составит около € 4,5 млн. Переговоры между ЦСКА и «Атлетико Паранаэнсе» по переходу Келвена продолжались около двух недель. Первое предложение армейцев было отклонено, однако позднее клубы пришли к устному соглашению. ЦСКА выиграл борьбу за футболиста у лиссабонской «Бенфики».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА достиг договорённости по переходу Келвена, а защитник в ближайшее время должен вылететь в Россию.
22-летний Келвен выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн.
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