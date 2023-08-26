Червиченко: у «Спартака» «Ахмат», может, и не выиграет, но ничейку зацепить — вполне

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением насчёт будущего матча красно-белых с грозненским «Ахматом», который пройдёт сегодня, 26 августа, в 19:30 мск в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Спартак» — это вечные разговоры! Выигрывают — разговоры о чемпионстве. Проигрывают — разговоры о заговоре. Все судьи мира сговорились против «Спартака». Разговоры всегда были, есть и будут. «Ахмат» сейчас на таком переломном кураже: пришёл Мирослав Ромащенко. На мой взгляд, очень приличный тренер. Он бывший спартаковец.
«Ахмат» — такая команда, которая может играть агрессивно, и игроки у неё есть. Если они сыграют грамотно в обороне, так же, как и «Зенит», то «Спартак» может не победить. По идее, у «Спартака» хорошее нападение и дома должны побеждать. В этом матче может быть сюрприз. Не то, что «Ахмат» выиграет, но ничейку вполне может и зацепить», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 26 августа 2023
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