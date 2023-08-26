Андрей Червиченко: не вижу объективных причин, чтобы «Урал» отнял очки у «Зенита»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, кого считает фаворитом матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом». Игра состоится сегодня, 26 августа, в 15:00 мск.

«Не верю, что «Урал» сможет отобрать очки у «Зенита» в гостях. Почему? «Зенит» набирает ход. В «Урале» хорошие ребята, но не для того, чтобы обыгрывать «Зенит», да и вообще отнимать очки. «Зенит» расправился со «Спартаком» зрелищно, за счёт тактики.

«Зенит» превосходит «Урал» во всём: и в тактике, и в мастерстве, и в классе, и в кураже. Не знаю, что должно случиться, чтобы «Зенит» проиграл. Наверное, только, что у «Урала» должен быть гипернастрой и гиперудача. Всё в футболе бывает. Но объективных причин для того, чтобы «Урал» отнял очки у «Зенита» — я не вижу.

Тем более «Зениту» нужно догонять «Краснодар». «Краснодар» набирает ход. С каждым матчем и с каждым уверенным шагом они приобретают то, чего им всегда не хватало — уверенность. Если «Краснодар» наберётся уверенности и поверит в себя, что они могут стать чемпионами… Тогда «Краснодар» для «Зенита» будет очень большой занозой в попе», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.