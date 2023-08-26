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«Милан» возобновил переговоры по форварду «Порту» Тареми

«Милан» возобновил переговоры по форварду «Порту» Тареми
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Итальянский «Милан» возобновил переговоры с футбольным клубом «Порту» по переходу нападающего Мехди Тареми, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее СМИ сообщали об интересе итальянского гранда к иранскому футболисту, но перехода не последовало.

31-летний Тареми выступает в чемпионате Португалии с начала сезона-2019/2020. До перехода в «Порту» иранец один сезон отыграл за футбольный клуб «Риу Аве».

В сезоне-2022/2023 на счету Мехди 33 матча за «Порту» в национальном чемпионате, в которых он отметился 22 голами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. Действующий контракт с «Порту» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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