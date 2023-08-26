«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Ноттингем Форест», проигрывая в два мяча к 4-й минуте

Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Стюартом Атвеллом (Нунатон, Уорикшир). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ноттингем Форест» со счётом 3:2, проигрывая в два мяча к четвёртой минуте встречи.

Командам не потребовалось много времени для того, чтобы открыть счёт в матче — на второй минуте нападающий гостей Тайво Авонийи забил первый гол во встрече, выведя «Ноттингем Форест» вперёд. Вскоре, на четвёртой минуте, Вилли Боли удвоил преимущество гостей в матче. Однако уже на 17-й минуте Кристиан Эриксен с передачи Маркуса Рашфорда смог отыграть один мяч.

В начале второго тайма, на 52-й минуте, Каземиро с передачи Бруну Фернандеша сравнял счёт во встрече. На 67-й минуте игрок гостей Джо Уорролл получил прямую красную карточку. На 76-й минуте Бруну Фернандеш смог реализовать пенальти, «Манчестер Юнайтед» перевернул игру и смог впервые выйти вперёд во встрече. В оставшееся время матча голов не было, «Манчестер Юнайтед» одержал невероятно волевую победу со счётом 3:2.

Таким образом, после результата данного матча «Манчестер Юнайтед» поднялся на пятую строчку АПЛ, набрав шесть очков в трёх стартовых играх чемпионата. «Ноттингем Форест» опустился на 13-ю строчку английского чемпионата, имея в активе три очка после трёх туров АПЛ.