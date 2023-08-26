Гендиректор «Спартака»: последние результаты клуба не сказываются на доверии к Абаскалю

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Последние результаты «Спартака» не сказываются на доверии к Абаскалю. Как я только что отметил, мы внесли серьёзные коррективы: у нас несколько новых игроков, команда меняется по ходу сезона. Надеюсь, что со временем результаты улучшатся», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков в шести матчах. Красно-белые успешно начали сезон, но в последних трёх матчах уступили «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).