Гендиректор «Спартака»: последние результаты клуба не сказываются на доверии к Абаскалю
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
«Последние результаты «Спартака» не сказываются на доверии к Абаскалю. Как я только что отметил, мы внесли серьёзные коррективы: у нас несколько новых игроков, команда меняется по ходу сезона. Надеюсь, что со временем результаты улучшатся», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков в шести матчах. Красно-белые успешно начали сезон, но в последних трёх матчах уступили «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).
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