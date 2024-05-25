Кордоба и Макаров плакали, Сафонов заряжал с трибунами. Фото матча «Краснодар» — «Динамо»

25 мая в Краснодаре на одноимённом стадионе в матче заключительного тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:0, автором единственного гола стал нападающий «быков» Джон Кордоба.

«Много эмоций. Мы рады победе. Была фантастическая атмосфера. Город жил этим матчем, все только об этом говорили. Могли побороться за чемпионство, был хороший шанс. Но не получилось. Второе место – лучший результат. Мы отдали всё», — передаёт слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57).

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Динамо» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Сергея Апенькина и Михаила Апенькина.