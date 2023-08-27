Салах уведомил «Ливерпуль» о желании уйти в «Аль-Иттихад»

Нападающий Мохамед Салах уведомил «Ливерпуль» о желании перейти в «Аль-Иттихад», сообщает журналист Руди Галетти в своём «твиттере».

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии назначил 28 августа крайним сроком окончательного ответа от «Ливерпуля». Отмечается, что «Аль-Иттихал» будет до конца убеждать «Ливерпуль» и главного тренера клуба Юргена Клоппа продать египтянина.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил Салаху трёхлетний контракт с заработной платой около € 76 млн.

За «Аль-Иттихад» выступают в том числе бывший игрок мадридского «Реала», обладатель «Золотого мяча» — 2022 Карим Бензема, победитель Лиги чемпионов в составе «Челси» Н'Голо Канте, а также бывший одноклубник Салаха Фабиньо.

Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023